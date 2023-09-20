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В Китае Т-80 назвали опорой ВС РФ и «летающим» танком

CNR: российский танк Т-80 показал себя достойно в ходе боевых действий

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РИА Новости

Российский танк Т-80 в боевых действиях показал себя достойно, отмечается в статье, размещенной на сайте Китайского национального радио (CNR).

«Бронемашина обладает способностью совершать высокоскоростные маневры и работать в условиях низких температур», — пишет военный обозреватель Шао Юнлин.

Высокую маневренность и скорость танка в Китае сравнивают с самолетами, поэтому в материале Т-80 часто упоминается как «летающий» танк. От многих своих конкурентов на рынке вооружений Т-80 отличается газотурбинным двигателем — большинство танков российской и западной конструкторских школ используют дизельные или бензиновые двигатели. Самым известным западным танком с таким же типом двигателя является американский M1 Abrams.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» возобновит создание танков Т-80, впервые поступивших на вооружение Советской армии еще в 1976 году.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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