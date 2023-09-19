В Минобороны ФРГ заявили, что поставка Киеву ракет на встрече в Рамштайне не обсуждалась

Статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Мёллер сообщила, что на встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн, которая состоялась на американской одноименной авиабазе в ФРГ, не обсуждалась поставка Киеву дальнобойных ракет Taurus, передает ТАСС.

«Темами были противовоздушная оборона, боеприпасы, артиллерия и то, как мы хотим укреплять будущие украинские вооруженные силы», — сказала Мёллер.

Она также заявила, что не может ничего нового сказать о ракетах Taurus.

На встрече на базе Рамштайн Мёллер представляет министра обороны Германии Бориса Писториуса, который не смог присутствовать лично из-за того, что заболел коронавирусом.

Ранее Писториус вышел из себя во время дискуссии с мэром Киева Виталием Кличко после вопроса о возможных поставках Украине ракет Taurus.

До этого Писториус заявил, что правительство Германии намерено принять решение о поставках дальнобойных ракет Taurus в зону украинского конфликта через одну или две недели.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает причин задержки поставок Taurus в зону конфликта.