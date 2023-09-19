Шойгу прибыл в Тегеран

Министр обороны России Сергей Шойгу и возглавляемая им делегация прибыла во вторник, 19 сентября, в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как говорится в заявлении ведомства, этот визит «будет способствовать укреплению» военных связей между двумя странами и станет важным этапом развития их сотрудничества.

В сообщении министерства также сказано, что у главного здания Генерального штаба Вооруженных сил Ирана прошла церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Шойгу приветствовал начальник Генштаба исламской республики Мохаммад Багери.

Ранее иранское агентство Tasnim писало, что в Тегеране Шойгу встретится с министром обороны и обеспечения вооруженных сил Ирана Мохаммедом Резой Аштиани.

Как сообщалось, стороны обсудят события в России, вопросы военного сотрудничества и проблемы безопасности в регионе.

До этого замминистра обороны РФ Фомин провел переговоры с командующим войсками Ирана.

Ранее в Иране заявили об углублении сотрудничества с РФ в области борьбы с терроризмом.