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Минобороны РФ заявило о крупных потерях ВСУ в Клещеевке в ДНР

Минобороны РФ показало видео с телами солдат ВСУ на улицах Клещеевки в ДНР

Вооруженные силы Украины несут крупные потери в Клещеевке. Об этом сообщило Министерство обороны России и обнародовало видеоролик с телами ликвидированных украинских солдат на улицах этого села.

«Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка», — указано в описании к видео.

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери под Клещеевкой, Андреевкой и Курдюмовкой.

По его словам, каждая попытка штурма российских позиций дается подразделениям ВСУ за счет потери до 30% как личного состава, так и техники.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил России при поддержке боевых самолетов и артиллерии отразили шесть атак ВСУ в районе Клещеевки.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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