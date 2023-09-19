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Взрывы произошли в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

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РИА Новости

По информации украинского телеканала «24-й канал», в Хмельницкой области недавно произошла серия мощных взрывов.

Телеканал отмечает, что местные жители сообщили о звуках нескольких взрывов в Хмельницкой области.

Областная военная администрация добавила, что на данный момент в регионе действует система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Также продолжаются взрывы во Львове.

Ранее и в других частях Украины прозвучали взрывы.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

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