В Южной Каролине пропал американский истребитель F-35

Американская конгрессвумен Нэнси Мейс сообщила в соцсети X (бывшая Twitter), что она провела встречу с военными по теме пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35.

«Одна из самых коротких встреч, которые у меня когда-либо были, потому что — угадайте что — никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов», — рассказал Мейс.

До этого сообщалось, что в США ведутся поиски стелс-истребителя F-35B после аварии в штате Южная Каролина, в результате которой пилоту пришлось катапультироваться.

Как информировали в Корпусе морской пехоты США, авария случилась с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

18 сентября сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения госграницы самолетом патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.