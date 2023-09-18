Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии, передает ТАСС.

По его словам, сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России произошло 18 сентября на высоте около 7 000 метров. Он добавил, что Су-35 совершал плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской Республики западнее реки Евфрат.

Кулить отметил, что российский летчик своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, продемонстрировав высокий профессионализм.

5 августа спикер центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить сообщил, что ВКС России и ВВС Сирии совместно ударили по штабу боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России) в районе Идлиба.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.