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В ВСУ стали уважительно отзываться о российских военных

Pais: ВСУ стали уважительно говорить о военных РФ из-за медленного наступления

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины стали уважительно отзываться о российских военных на фоне отсутствия значимых успехов при контрнаступлении. Об этом пишет испанская газета El Pais, передает РИА Новости.

Издание поговорило с украинским военным, который представился Владимиром. Как сообщает газета, о своем противнике «он говорит уважительно, как и другие солдаты, опрошенные для репортажа».

El Pais считает, что такая характеристика говорит о перемене в восприятии войск РФ среди военнослужащих Украины, которые еще несколько месяцев заявляли о плохой подготовке российских военных.

По словам Владимира, они видят, что ВС РФ «лучше обучены, они более опытны», и «у них лучше оружие».

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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