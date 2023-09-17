Беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС РФ

Над северной границей Сирии 16 сентября произошло опасное сближение разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 сил коалиции с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадима Кулитя.

«В 11:05 на высоте около 6700 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии», — сообщил он.

По словам Кулитя, благодаря действиям российского пилота удалось избежать столкновения с иностранным беспилотником.

4 сентября Кулить сообщил, что истребители коалиции США нанесли авиаудар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии. По словам контр-адмирала, в атаке участвовали четыре самолета — два истребителя F-16 и два самолета F-35. Он отметил, что самолеты нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.