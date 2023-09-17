Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС РФ

ЦПВС: БПЛА MQ-9 «коалиции» опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС РФ

close
100%
Shutterstock

Над северной границей Сирии 16 сентября произошло опасное сближение разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 сил коалиции с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадима Кулитя.

«В 11:05 на высоте около 6700 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии», — сообщил он.

По словам Кулитя, благодаря действиям российского пилота удалось избежать столкновения с иностранным беспилотником.

4 сентября Кулить сообщил, что истребители коалиции США нанесли авиаудар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии. По словам контр-адмирала, в атаке участвовали четыре самолета — два истребителя F-16 и два самолета F-35. Он отметил, что самолеты нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Все новости на тему:
Операция в Сирии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях