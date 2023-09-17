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Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили по всей Украине после серии объявлений тревог в нескольких регионах до того, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты.

Сигналы воздушной тревоги распространились по всей территории страны в промежутке от 4.26 по 5.34 (совпадает с МСК). В первую очередь тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее в Киеве и десяти областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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