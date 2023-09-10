Российским войскам удалось уничтожить станцию обнаружения воздушных целей ВСУ

Российская армия ликвидировала украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 в Запорожской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«В районе н.п. Лукашево Запорожской области <...> уничтожена <...> станция <...> П-18», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, радиолокатор ликвидирован средствами разведки.

Как сообщили в пресс-службе, за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение живой силе и оборонной технике Вооруженных сил Украины в 117 районах Херсонского направления.

Кроме того, близ населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой народной республики российские бойцы совершили удар по подразделениям аэромобильной, механизированной бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении при активных действиях подразделений российской группировки войск за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.