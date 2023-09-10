Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении за сутки. Об этом говорится в сводке ведомства.

По его данным, ВС Украины потеряли 80 солдат и радиолокационную станцию ARTHUR.

«На запорожском направлении <…> за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие также ликвидировали два украинских склада боеприпасов.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что утром 10 сентября была пресечена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам в РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях