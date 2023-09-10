Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на Запорожском направлении

Министерство обороны России сообщило, что российские военные отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении за сутки. Об этом говорится в сводке ведомства.

По его данным, ВС Украины потеряли 80 солдат и радиолокационную станцию ARTHUR.

«На запорожском направлении <…> за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие также ликвидировали два украинских склада боеприпасов.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что утром 10 сентября была пресечена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам в РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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