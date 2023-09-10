В Белом доме считают, что Киеву нужен Starlink

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в ходе брифинга заявил, что Киев должен в дальнейшем иметь доступ к спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС.

Файнер не стал комментировать сообщения о том, что американский предприниматель, основатель компании Starlink временно отключал связь для Киева в 2022 году, не дав Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанести удар по Киеву.

«Доступ к Starlink играет важную роль для украинцев в данном конфликте ... Мы считаем, что у них и далее должен быть этот доступ», — поделился чиновник.

Он добавил, что ничего не знает о том, какую роль Маск сыграл в инциденте с отключением связи.

До этого автор биографии предпринимателя Илона Маска Уолтер Айзексен поддержал слова миллиардера о том, что он не отключил сервис Starlink у полуострова Крым, а отклонил запрос Киева о его активации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.