В Британии пожаловались на малочисленность своих ВВС

В ВВС Великобритании нет резервов для военного конфликта, говорится в отчете комитета по обороне Великобритании, опубликованного на сайте парламента.

Согласно данным, опубликованным в отчете, флот Великобритании обладает высокими, но узкоспециализированными возможностями.

«В условиях конфликта с равным соперником, как например в настоящей войне с Россией, придется дорожить каждым фюзеляжем», — говорится в документе.

В комитете по обороне добавили, что на вооружении Военно-воздушных сил стоят 205 самолетов с неподвижным крылом, из которых 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. При этом Лондон не владеет воздушными судами, которые бы выполняли функции авиационных комплексов радиообнаружения и наведения.

До этого офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщал, что страна направит разведывательные самолеты в регион Черного моря для слежки за действиями Российской Федерации и охраны судов с зерном.

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