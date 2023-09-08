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Литва передала Украине 4,5 миллиона патронов

Минобороны Литвы сообщило о передаче ВСУ 4,5 миллиона патронов

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nausedagitanas/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Литва передала Украине более 4,5 миллиона патронов, калибр не уточняется. Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала четыре с половиной миллиона патронов», — говорится в сообщении.

Министерство обороны не уточнило, о каком калибре патронов идет речь.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация с коррупцией на Украине влияет на поставки западной военной помощи. Он добавил, что западные избиратели видят, что происходит в государстве, которому оказывается поддержка. Науседа подчеркнул, что проблемы с коррупцией наносят серьезный удар по репутации страны.

1 сентября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение огня на Украине будет выгодно только России.

Ранее в Киеве признали, что рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров.

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