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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Херсоном

МО РФ: ВСУ потеряли на Херсонском направлении до 25 бойцов

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 25 украинских военнослужащих.

Также было подбито два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777.

Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из состава 126-й бригады территориальной обороны.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделениями «Западной» группировки войск ВС РФ уничтожили три американских системы М777. По данным ведомства, за сутки на данном направлении было отражено четыре атаки украинских войск. Огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) было нанесено под Кисловкой в Харьковской области.

Кроме того, российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, а также минометный расчет и артиллерию.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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