Зеленский повысил в звании главу ГУР Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова до генерал-лейтенанта. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на указ президента.

«Зеленский повысил в звании главного разведчика Украины Кирилла Буданова. Он стал генерал-лейтенантом», — говорится в сообщении.

До этого первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), доктор политических наук Андрей Пинчук заявлял, что мечты начальника ГУР Минобороны Украины Буданова о том, что в ходе летнего контрнаступления украинские войска дойдут до Крыма, разбились о российскую оборону.

Он напомнил, что Киеву до сих пор не удалось перерезать сухопутный коридор на полуостров и захватить ключевые населенные пункты, такие как Мелитополь и Токмак.

Буданов также говорил, что боевые действия должны быть перенесены в Россию.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.