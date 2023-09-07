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Украинская разведка отчиталась перед Сенатом США о ходе контрнаступления

Politico: руководители разведки Украины отчитались перед Сенатом США

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Evgeniy Maloletka/AP

Высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитета Сената США о ходе контрнаступления. Об этом пишет Politico.

По данным издания, украинские чиновники провели брифинг для парламентариев США в частном порядке. Мероприятие было посвящено ходу наступления Украины и перспективам Киева в конфликте.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Мрия» сообщил, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

6 сентября норвежская радиовещательная корпорация NRK писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют наиболее опытных военных, а на их место приходят необстрелянные солдаты, из-за чего эффективность их действий снижается.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании военного ведомства, что с начала контрнаступления украинские войска лишились более 66 тысяч бойцов.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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