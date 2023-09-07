Стали известны подробности ночной атаки дронов на Ростов

Согласно обновленным данным, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области. Один из них упал за пределами города на западе Ростова, а второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42.

В результате инцидента повреждены несколько легковых автомобилей. Один человек получил травмы, но от госпитализации отказался. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, об этом рассказал глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, инцидент произошел в двух кварталах от штаба ЮВО.

Жители города рассказали Telegram-каналу Shot о звуках взрывов в городе ночью.

Всего, по их словам, было слышно три громких хлопка. После этого в районе Пушкинской улицы поднялся столб дыма.

Сегодня ночью также на территории Сумской области Украины прозвучали взрывы. По предварительной информации, произошла атака беспилотников. В области объявлена воздушная тревога. Зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.