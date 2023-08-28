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Глава Минобороны Украины прокомментировал информацию о своем возможном увольнении

Резников заявил, что Зеленский не обсуждает с ним возможность его отставки

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Ints Kalnins/Reuters

Руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент не обсуждает с президентом страны Владимиром Зеленским возможность своей отставки. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, 95% общения с Зеленским касается обеспечения сил безопасности и обороны.

«Он точно знает, что я не просился на эту должность. Наоборот, я отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, что и сколько я сделал, и он точно знает, что если он поручит другой важный проект, я с радостью соглашусь», — подчеркнул Резников.

До этого глава Минобороны Украины на фоне обвинений его ведомства в закупке летних курток вместо зимних предложил пари. Он пообещал уйти с должности, если информация СМИ окажется правдой.

В августе «Украинская правда» писала, что президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Резникову. По данным издания, в качестве замены рассматриваются два кандидата — вице-премьер Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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