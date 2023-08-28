Стало известно, при каких обстоятельствах США отправят войска на Украину

Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину, если российская армия продолжит успешно продвигаться в зоне боевых действий. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал бывший советник главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

Эксперт отметил, что Белый дом может принять соответствующее решение с целью поддержки киевских властей. Однако, по его мнению, вторгаться на территорию Западной Украины категорически нельзя.

«Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции», — пояснил Макгрегор.

Он добавил, что администрация США не имеет представления о реальной ситуации на фронте. Однако это не помешало Вашингтону спровоцировать эскалацию конфликта, которая произошла из-за стремления американских властей к расширению НАТО.

«Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. <…> Но на Украине все пошло не так, как ожидалось. Сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо», — подчеркнул экс-полковник.

По его словам, хорошая новость заключается лишь в отсутствии у Москвы желания «идти до польской границы». Захват территорий никогда не являлся целью Кремля, уверен специалист.

Ранее в США назвали новую причину неудачного контрнаступления украинской армии.