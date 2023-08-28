Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, при каких обстоятельствах США отправят войска на Украину

Полковник Макгрегор: отправка войск США на Украину возможна при поражении ВСУ

close
100%
Bryan Woolston/Reuters

Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину, если российская армия продолжит успешно продвигаться в зоне боевых действий. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал бывший советник главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

Эксперт отметил, что Белый дом может принять соответствующее решение с целью поддержки киевских властей. Однако, по его мнению, вторгаться на территорию Западной Украины категорически нельзя.

«Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции», — пояснил Макгрегор.

Он добавил, что администрация США не имеет представления о реальной ситуации на фронте. Однако это не помешало Вашингтону спровоцировать эскалацию конфликта, которая произошла из-за стремления американских властей к расширению НАТО.

«Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. <…> Но на Украине все пошло не так, как ожидалось. Сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо», — подчеркнул экс-полковник.

По его словам, хорошая новость заключается лишь в отсутствии у Москвы желания «идти до польской границы». Захват территорий никогда не являлся целью Кремля, уверен специалист.

Ранее в США назвали новую причину неудачного контрнаступления украинской армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях