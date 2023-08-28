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В Эстонии начинаются крупнейшие за всю историю страны учения резервистов

В Эстонии начинаются крупнейшие в истории страны учения резервистов

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Ints Kalnins/Reuters

В Эстонии начинаются самые масштабные за всю историю страны учения по переподготовке резервистов, в которых примут участие почти 10 тыс. человек. Об этом, ссылаясь на пресс-службу эстонского Министерства обороны, сообщает РИА Новости.

Учения организуются эстонской армией и добровольным военизированным ополчением «Кайтселиит». В сообщении Министерства обороны Эстонии подчеркивается, что учения являются крупнейшими сборами резервистов в национальной истории. В них примут участие почти 10 тыс. человек. Учения поэтапно пройдут в четырех округах территориальной обороны с 28 августа по 8 октября.

Обучение резервистов будут проводить опытные инструкторы из 1-й пехотной бригады Сил обороны, академии обороны, командования специальными операциями и округов территориальной обороны Кайтселиита.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Эстонии негативно смотрит на 26 июля — день освобождения эстонской Нарвы от нацистов.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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