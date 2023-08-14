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Россия больше других стран участвовала в военных учениях с Китаем за последние 10 лет

SCMP: Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские войска стали ключевым партнером Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по количеству совместных военных учений за последнее десятилетие. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, НОАК участвовала в около 45 военных учениях, в которых также была задействована Российская армия. Подчеркивается, что из них 20 были двусторонними российско-китайскими учениями.

Также газета отмечает, что в последние годы все большее значение приобретают совместные учения Шанхайской организации сотрудничества, в которых участвуют как Россия, так и КНР. Кроме того, СМИ подчеркивает, что сотрудничество Китая и США в военной сфере напротив снижается.

11 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что группа российских и китайских кораблей, появившихся у берегов Аляски, вызвала тревогу у властей Соединенных Штатов.

28 июля в Министерстве обороны РФ сообщали, что боевые корабли России и Китая приступили к совместному патрулированию акватории Тихого океана. Уточнялось, что среди целей патрулирования — укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В учениях принимают участие корабли, корветы, морской танкер, миноносцы и сторожевые корабли.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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