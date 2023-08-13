Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Отряды ополченцев арабских племен, действующие против войск США на востоке Сирии, нанесли ракетные удары по трем военным объектам Соединенных Штатов в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, передает Fars News Agency.

По его данным, пять ракет поразили позиции американских оккупационных сил в районе газового поля Конико, еще четыре попали по базе США, расположенной у нефтяного месторождения Эль-Омар. Как минимум одна ракета взорвалась на аэродроме на базе Эш-Шаддади.

По словам очевидцев в Дейр-эз-Зоре, со стороны Конико в небо поднимается густой клуб дыма. Слышны сигналы карет скорой помощи, в небе над местностью находится вертолет. Информация о возможных потерях и материальном уроне не поступала. Представитель военного командования США в Багдаде пока не подтвердил факты атак на базы.

Сирийские бойцы в своем заявлении отметили, что «продолжат разрушать» опорные пункты войск Соединенных Штатов, где бы они не были, «до тех пор, пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов».

10 августа сообщалось, что на контролируемой военнослужащими США базе в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке произошли взрывы.

Ранее Путин назвал деструктивной линию США в Сирии.