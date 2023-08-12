В офисе Зеленского заявили, что наступление ВСУ идет по плану

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану.

«Наступательные операции идут по плану Генштаба и они эффектно ведут наступательные действия», — сказал он.

Подоляк назвал инфантилизмом рассуждения о медленном ходе наступления и пожелал, чтобы мыслящие такими категориями люди «меньше смотрели «Рэмбо» и больше читали учебники.

До начала наступательной операции ВСУ в начале июня, украинские военные и политики всерьез рассуждали о том, что за первым так называемым «контрнаступом» непременно последует второй, а затем и третий. Насколько реальны подобные утверждения военно-политического руководства в Киеве, анализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

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