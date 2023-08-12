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Российские войска нанесли мощные удары по наемникам ВСУ уникальным оружием

MWM: ВС России нанесли мощные удары по позициям наемников ВСУ у Николаевки

Российские войска применили уникальные реактивные системы залпового огня «Торнадо» против иностранных наемников в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает журнал Military Watch.

«Российская армия задействовала реактивные системы «Торнадо» для нанесения мощных ударов по позициям иностранных военных в районе Николаевки», — сказано в материале.

По словам автора, главным преимуществом этого оружия является большой радиус поражения и возможность применения более точных ракет.

12 августа руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявлял, что российская группировка уничтожила расчетами РСЗО «Торнадо-С» пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке. По его словам, также был нанесен ракетный удар по палаточному лагерю Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Райское.

Накануне Астафьев сообщал, что военнослужащие Южной группировки войск поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне, расположенный в населенном пункте Николаевка Луганской народной республики.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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