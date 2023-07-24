Минобороны России сообщило о сдаче в плен более 40 военных ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, передает РИА Новости.

По его словам, в результате слаженных действий передовых подразделений группировки при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли значительные потери в личном составе.

Также Савчук сообщил, что свыше 40 украинских военных сдались в плен.

«Уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап», — указал он.

Начальник пресс-центра добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены два 120-миллиметровых миномета и орудие Д-30.

Накануне командующий группировкой войск «Центр» ВС РФ Андрей Мордвичев заявил, что за день российские военные взяли в плен 31 военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.