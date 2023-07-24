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Осколки беспилотника обнаружены в Москве

На Комсомольском проспекте в Москве обнаружены осколки беспилотника

На Комсомольском проспекте в Москве обнаружены осколки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника», — сказал представитель экстренных служб.

Он заявил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

Представитель экстренных служб добавил, что на месте в настоящее время работают правоохранительные органы и экстренные службы.

20 июля сообщалось, что Крым дважды за день подвергся атакам беспилотников. В поселке Раздольное ввели режим ЧС после того, как утром в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат обнаружили на крыше школы на Хавской улице, на юге Москвы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве мужчина по фамилии Гроза рукой поймал дрон.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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