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Глава Минобороны ФРГ отменил визит в Ирак на фоне протестов против сжигания Корана

Spiegel: министр обороны ФРГ Писториус отменил поездку в Ирак из соображений безопасности

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Martin Meissner/AP

Поездка в Ирак министра обороны Германии Бориса Писториуса была отменена без предупреждения из соображений безопасности. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным журнала, после беспорядков против сожжения Корана у посольства Швеции в Багдаде Федеральное управление уголовной полиции, отвечающее за охрану министра, выступило против поездки главы немецкого Минобороны. Оно не исключает того, что Писториус и его делегация может подвергнуться опасности во время проезда столицы Ирака.

По словам властей Германии, нельзя исключать дальнейших протестов и обострения ситуации. Кроме того, было принято решение о защите сотрудников немецкого представительства в Багдаде.

Ранее митингующие в Тегеране потребовали изгнать посла Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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