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Стало известно о потерях украинских войск у города Кременная

РИА Новости: ВСУ потеряли более 700 военных у Кременной за 10 дней

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 10 дней потерял более 700 военных убитыми у города Кременная. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах России сообщает РИА Новости.

По информации агентства, за период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе Кременной российским военными из группировки «О» Центрального военного округа (ЦВО) было ликвидировано более 700 военных ВСУ и еще несколько десятков попали в плен.

Уточняется, что самые ожесточенные бои идут в районе села Торское и Серебрянского лесничества.

Источник РИА Новости добавил, что изначально подразделения ВСУ пытались атаковать российские войска, однако их удары были отбиты, а инициатива перехвачена.

29 июня подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские Вооруженные силы не оставляют попыток атаковать на Артемовском направлении и в районе Кременной, оборонительные бои идут круглосуточно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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