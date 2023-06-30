Конгрессмен от штата Джорджия из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсетях осудила президента Украины Владимира Зеленского за отмену выборов и назвала ВСУ нацистами.

Она высмеяла Зеленского, упомянув его актерское прошлое, полную зависимость от поставок оружия, боеприпасов и финансовой помощи из США и осудила за отмену выборов до конца боевых действий и тотальный контроль над СМИ. Кроме того, Грин назвала Зеленского командующим нацистской армией, имея в виду Вооруженные силы Украины.

Этими словами Грин прокомментировала встречу Зеленского с международной рабочей группой по вопросам экологических последствий конфликта на Украине, которая состоялась в четверг, 29 июня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской гидроэлектростанции с экоактивисткой Гретой Тунберг.

В офисе президента Украины добавили, что Зеленский провел встречу с членами международной рабочей группы по поводу экологических последствий конфликта.

Ранее в ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС.