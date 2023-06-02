Совет безопасности ООН проведет заседание по КНДР

Совет безопасности Организации Объединенных Наций 2 июня планирует провести заседание из-за ракетных испытаний КНДР. Об этом сообщается в распространенной программе работы Совбеза ООН, передает ТАСС.

Председатель Совбеза ООН, постпред ОАЭ Лана Заки Нусейба заявляла, что некоторые государства запросили соответствующие консультации в связи с этим.

Сообщается, что начало заседания запланировано на 22:00 (мск).

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на южнокорейскую разведку, сообщало, что Северная Корея «поторопилась» с запуском спутника, завершившегося неудачей. Источник отмечал, что КНДР может понадобиться минимум несколько недель для устранения проблемы с ракетой.

При этом Пхеньян признал, что запуск военного разведывательного спутника завершился неудачей. Ракета при полете пропала с радаров. Стало известно, что часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В Северной Корее пообещали провести повторный запуск.