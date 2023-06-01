Минобороны сообщило об ударе по отступающим украинским резервам

Российское Министерство обороны в своем Telegram-канале сообщило, что авиация ВКС России нанесла удары по резервам и отступающим подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачной попытки прорыва на территорию России.

По данным министерства, 1 июня Западная группировка войск сорвала попытку Киева совершить террористический акт в городе Шебекино Белгородской области.

«С 07.00 до 09.50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили о двух ударах по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище. Кроме того, МО РФ сообщило об ударе, в результате которого ВСУ «после понесенных потерь отошли в направлении Жовтневое».

Также Министерство обороны России заявило, что 1 июня до 30 украинских военных пытались атаковать в направлении Волчанска и автомобильного пункта пропуска «Шебекино».