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Минобороны сообщило об ударе по отступающим украинским резервам

Минобороны: авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ после их попытки прорваться в РФ

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Министерство обороны России

Российское Министерство обороны в своем Telegram-канале сообщило, что авиация ВКС России нанесла удары по резервам и отступающим подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачной попытки прорыва на территорию России.

По данным министерства, 1 июня Западная группировка войск сорвала попытку Киева совершить террористический акт в городе Шебекино Белгородской области.

«С 07.00 до 09.50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили о двух ударах по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище. Кроме того, МО РФ сообщило об ударе, в результате которого ВСУ «после понесенных потерь отошли в направлении Жовтневое».

Также Министерство обороны России заявило, что 1 июня до 30 украинских военных пытались атаковать в направлении Волчанска и автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

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