СБУ задержала жителя Артемовска за помощь РФ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании жителя Артемовска по обвинению в передаче России информации о местонахождении военачальников украинских Вооруженных сил. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

По данным службы, житель Артемовска вступил в силы обороны Украины, собирал сведения о количестве личного состава и имеющемся вооружении в подразделениях, после чего передавал полученную информацию российской стороне. В частности, он рассказывал, в какие периоды представители высшего командования ВСУ прибудут в гарнизон.

«В связи с этим проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ», — говорится в сообщении.

Как утверждает СБУ, также мужчина пытался найти места базирования украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и новейшего западного вооружения.

В отношении жителя Артемовска возбуждено уголовное дело по статье госизмена. Мужчине может грозить пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что СБУ предъявила обвинение бывшему соратнику экс-президента страны Виктора Януковича, российскому сенатору от Запорожской области Дмитрию Вороне.