Советник Пушилина заявил о начале контрнаступления Украины

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ начинают «ползучее» контрнаступление, передает ТАСС.

По его словам, активизировались артиллерия и диверсионные группы. Он добавил, что украинские войска не пытаются отбить Артемовск (украинское название — Бахмут), но продолжают обстрелы западных окраин города.

Ранее газета Financial Times писала, что перед наступлением Киев пытается подорвать дух россиян с помощью диверсий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают, что это заставит Армию России передислоцировать войска.

Издание цитирует высокопоставленного украинского чиновника, который заявлял, что «успешное наступление начинается с успешного психологического наступления».

Чиновник также отметил, что «формирующие операции» — это часть стандартной военной практики. По его словам, эти операции направлены на то, чтобы обмануть противника и изменить ситуацию на поле боя перед большим контрнаступлением.