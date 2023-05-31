Суд приговорил к 23 годам колонии снайпера ВСУ за убийство волонтера в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима снайпера 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, матроса Яна Худобу за выстрел в мирного жителя Мариуполя в марте прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

По данным ГПВ, вечером 18 марта 2022 года, находясь недалеко от детского сада в Мариуполе, Худоба выстрел из снайперской винтовки в спину, как отмечается, безоружного волонтера. Жертва снайпера, согласно сведениям суда, не была участником вооруженного конфликта. После выстрела матрос подошел к раненному мужчине, поняв, что тот еще жив, произвел еще один выстрел.

Ян Худоба признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ). По данным СК РФ, мужчина полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии бросившего гранату в жилой дом солдата ВСУ.