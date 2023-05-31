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СМИ сообщили о падении снаряда в районе школы в Донецке

ТАСС: украинские войска ведут массированный обстрел жилого квартала в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Донецка, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, удары наносятся по жилому кварталу Калининского района.

В силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР) заявили ТАСС, что основной удар пришелся по территории около научно-исследовательского института. Сообщается, что здание института получило серьезные повреждения несколько дней назад.

Кроме того, как сообщили в силовых структурах, один из снарядов упал в районе школы № 16.

Ранее ТАСС сообщал, что в Донецке прогремели взрывы. Отмечалось, что не менее семи-восьми взрывов слышали местные жители в центре города. Сейчас там работает система противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народны республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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