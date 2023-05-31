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РИА Новости: российский снайпер заявил о большом количестве ошибок ВСУ на поле боя

РИА Новости: группировка «Юг» на Донецком направлении постоянно идет вперед, а ВСУ ошибаются

Вооруженные силы России на Донецком направлении ведут постоянное продвижение вперед, а украинские военные совершают много ошибок. Об этом заявил снайпер «Южной» группировки войск.

Он отметил, что тактика противника не меняется, поступают только новые резервы.

«Очень много необученных солдат, очень много ошибок видно с их стороны, на которых мы и ловим их непосредственно», — приводит РИА Новости слова снайпера.

Он также добавил, что его снайперскому подразделению за несколько месяцев на Донецком направлении удалось уничтожить две бронемашины ВСУ с помощью винтовки АСВК с бронебойно-зажигательными патронами.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в мае потеряли 16 тыс. военных, 21 самолет и более 400 танков.

Ранее отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что стремление украинского президента Владимира Зеленского начать контрнаступление приведет к потере двух городов — Славянска и Краматорска.

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