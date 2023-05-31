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С начала года ВМФ России получил шесть кораблей и судов различных классов

ВМФ России до конца 2023 года получит до 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

До конца года Военно-морской флот (ВМФ) России получит до 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщили на заседании Военного совета ВМФ.

На совещании также уточнили, что флот уже получил шесть кораблей и судов различных классов с начала 2023 года.

«Ожидается [поступление] еще порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года», — говорится в заявлении на сайте Минобороны.

Подчеркивается, что важной задачей командования в 2023 году стала внеплановая проверка Тихоокеанского флота в апреле.

На заседании также напомнили, что в феврале состоялись совместные учения с ЮАР и КНР, а в марте — с Ираном.

Ранее сообщалось, что корвет проекта 20380 под названием «Меркурий» вошел в состав военно-морского флота России.

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