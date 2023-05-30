Столтенберг: НАТО дополнительно направит 700 военнослужащих в Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло заявил, что НАТО дополнительно направит 700 военных в Косово и в дополнение к этому подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости. Трансляция велась на YouTube.

«НАТО направит дополнительно 700 военных из оперативного резерва в Косово и сверх этого повысит уровень готовности еще одного батальона», — сказал он.

Он пообещал принять все меры, чтобы у Сил Североатлантического альянса в Косово имелись все возможности для выполнения мандата.

Столтенберг также подтвердил сообщения о том, что 30 бойцов НАТО получили ранения в ходе начавшихся 26 марта беспорядках в Косово.

«Нападения на военных НАТО неприемлемы и должны прекратиться», — резюмировал он.

Ранее в командовании союзных объединений сил Североатлантического альянса заявили, что НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово в поддержку расквартированных на месте Сил НАТО для Косово.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток направили военных контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17:00 (18:00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.