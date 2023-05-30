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Депутат Мосгордумы оценил работу столичного пункта отбора на службу по контракту

Депутат Мосгордумы Семенников высоко оценил работу пункта отбора на службу по контракту

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пресс-служба губернатора Московской области

Депутат Московской городской думы Александр Семенников посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, передает kp.ru. Парламентарий высоко оценил комфортную атмосферу в учреждении, а также отсутствие бюрократических трудностей для поступающих в ряды Вооруженных сил РФ. По его словам, все процедуры проходят быстро и без лишних проволочек.

«Все работают для того, чтобы они максимально быстро и комфортно включились в свою работу. Максимально ориентированы сотрудники, подготовлены специалисты центра», — считает Семенников.

В ходе наблюдения за работой пункта он пришел к выводу, что процедура оформления кандидата, включая медицинское освидетельствование, психологический отбор, собеседование и оформление документов, занимает не более четырех часов. Депутат также подчеркнул, что к будущим военнослужащим здесь относятся по-особенному, оказывая максимальную поддержку.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований было принято более 117 400 человек.

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