Депутат Мосгордумы оценил работу столичного пункта отбора на службу по контракту

Депутат Московской городской думы Александр Семенников посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, передает kp.ru. Парламентарий высоко оценил комфортную атмосферу в учреждении, а также отсутствие бюрократических трудностей для поступающих в ряды Вооруженных сил РФ. По его словам, все процедуры проходят быстро и без лишних проволочек.

«Все работают для того, чтобы они максимально быстро и комфортно включились в свою работу. Максимально ориентированы сотрудники, подготовлены специалисты центра», — считает Семенников.

В ходе наблюдения за работой пункта он пришел к выводу, что процедура оформления кандидата, включая медицинское освидетельствование, психологический отбор, собеседование и оформление документов, занимает не более четырех часов. Депутат также подчеркнул, что к будущим военнослужащим здесь относятся по-особенному, оказывая максимальную поддержку.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований было принято более 117 400 человек.