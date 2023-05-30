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Минобороны РФ: ВC нанесли авиаудары по центрам принятия решений

МО РФ: нанесены авиаудары по центрам принятия решений на Украине, где готовили теракты

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по центральным пунктам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты против России.

«В течение суток ВС РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты на территории России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «все назначенные объекты поражены».

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на Москву подтверждают, что РФ необходимо продолжать специальную военную операцию. В Минобороны России заявили, что в атаке на московский регион участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Уточнялось, что три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Газета Financial TImes писала о том, что перед наступлением Киев пытается подорвать дух россиян с помощью диверсий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают, что это заставит Армию России передислоцировать войска.

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Операция на Украине
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