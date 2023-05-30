Шойгу анонсировал старт ходовых испытаний атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что модернизированный тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который будет нести ракеты «Циркон» на борту, начнет ходовые испытания в конце текущего года. Его слова приводит РИА Новости.

«Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года», — указал глава оборонного ведомства на селекторном совещании.

Он также отметил, что корабль оснастили инновационным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

По словам Шойгу, после сдачи крейсера в эксплуатацию, корабль продолжит выполнять задачи в составе Северного флота РФ. Полностью закончить работы планируется еще через один год, заключил министр.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в состав ВМФ России в 2024 году.