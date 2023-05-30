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Шойгу анонсировал старт ходовых испытаний атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Шойгу: атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начнет испытания в 2023 году

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что модернизированный тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который будет нести ракеты «Циркон» на борту, начнет ходовые испытания в конце текущего года. Его слова приводит РИА Новости.

«Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года», — указал глава оборонного ведомства на селекторном совещании.

Он также отметил, что корабль оснастили инновационным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

По словам Шойгу, после сдачи крейсера в эксплуатацию, корабль продолжит выполнять задачи в составе Северного флота РФ. Полностью закончить работы планируется еще через один год, заключил министр.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в состав ВМФ России в 2024 году.

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