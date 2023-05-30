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В Минобороны рассказали подробности атаки БПЛА на Москву

Минобороны России: в атаке по Москве задействовали восемь БПЛА, они поражены

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В Минобороны России рассказали подробности атаки украинских беспилотников по домам в Москве.

В ведомстве заявили, что в атаке были задействовано восемь беспилотников.

«Все беспилотники противника поражены», — сообщили в военном ведомстве.

Три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.

Он добавил, что, по информации от медицинских служб, в данный момент никто из жителей домов, которые были повреждены в результате атаки, серьезно не пострадал.

Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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