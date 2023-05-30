Украинский пленный: американские гаубицы M777 часто разрываются при выстреле

Украинский военнопленный Руслан Олефиренко сообщил, что из-за многочисленных случаев гибели в результате разрыва орудия при выстреле некоторые украинские артиллеристы отказываются работать с американскими гаубицами М777. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Олефиренко, было много случаев, когда после залпа М777 просто разрывало на части. При этом артиллеристы часто гибли. Поэтому часть украинских военных стала отказываться работать с американской гаубицей

Пленный рассказал, что украинские военнослужащие получали навыки применения M777 на военной базе НАТО в Германии. Но обучение длилось всего пять дней, четыре из которых занимали теоретические занятия.

Как сообщил Олефиренко, американская гаубица не только разрывается, но выходит из строя и по другим причинам. Она перестает перезаряжаться, у нее перегреваются стволы, прекращают работать некоторые механизмы.

Олефиренко, отказавшийся, как и другие его сослуживцы, обслуживать американскую гаубицу, в качестве наказания был отправлен пехотинцем в 53-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). В плен он сдался после того, отмечает агентство, как вместе с другими солдатами попал на Авдеевском направлении в окружение.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны получили от Запада около 60 танков Leopard германского производства.