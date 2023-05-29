Украинский генерал спрогнозировал, что Киев потеряет два города из-за контрнаступления

Отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что стремление украинского президента Владимира Зеленского начать контрнаступление приведет к потере двух городов. Его цитирует РИА Новости.

«Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — «Газета.Ru»), — cказал военный.

Он указал, что дальнейшее продвижение российских войск более чем вероятно. Кривонос считает, что армия РФ может взять под контроль города Славянск и Краматорск.

Также он заявил, что у Российской Федерации есть необходимые ресурсы и боеприпасы, чтобы продолжить продвижение за линию Артемовска (украинское название — Бахмут). В это время украинская армия столкнулась с довольно сложной ситуацией из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, что сковывает ее возможности, добавил генерал-майор.

29 мая командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что «скоро наступит» время перехода ВСУ к наступлению.