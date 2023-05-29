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ВСУ продолжают попытки атаковать Артемовск

Советник Пушилина Гагин: ВСУ продолжают обстрелы окраин Артемовска

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ВСУ продолжают попытки атак Артемовска (Бахмут) артиллерией, но не пытаются отбить и войти в него.

«ВСУ сейчас достаточно на приличном расстоянии от города, и они продолжают попытки атаковать артиллерией. То есть войти в город они не пытаются, отбить город тоже не пытаются. И, на мой взгляд, это не удастся им при такой попытке», — сказал Гагин, уточнив, что украинские военные продолжают обстреливать западные окраины города.

Существенные силы Украины, по словам политика, сосредоточены в районе Часова Яра.

Ранее обозреватели американской Military Watch Magazine заявили, что после потери Артемовска Вооруженные силы Украины могут лишиться контроля над Часовым Яром. В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что с утратой Артемовска ВСУ могут лишиться Славянска и Краматорска. Также авторы уверены, что Артемовск имеет серьезное стратегическое значение благодаря проходящим через него логистическим узлам.

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