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Минобороны Украины решило изменить порядок прохождения военной службы

Минобороны Украины сообщило, что введет принципы НАТО в систему управления кадрами

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Shutterstock

Минобороны Украины сообщило в Telegram-канале, что начало разрабатывать изменения в нормативные документы о порядке прохождения военной службы в соответствии со стандартами НАТО.

«Минобороны приступило к разработке изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. Будут четко разграничены и урегулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период», — сказано в сообщении.

Отмечается, что военные будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями согласно их воинским званиям. Также будут введены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании.

Кроме того, по информации министерства, назначать на высшие должности будут по рейтинговому принципу.

Ранее портал Euractiv писал, что дипломаты Североатлантического альянса изучают способы направить Киев на путь членства в блоке путем создания совета Украина — НАТО, однако не рассматривают вариант ускоренного вступления страны в свои ряды.

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