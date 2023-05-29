ТАСС: российские войска нанесли удар по стоянке техники в Херсоне

Российские войска нанесли артиллерийский удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины в Херсоне, в результате этого были уничтожены 14 украинских военных, еще десять были ранены. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

Отмечается, что удар по стоянке техники одного из подразделений украинской армии был нанесен ночью.

«В результате 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, десять получили ранения различной степени тяжести, десять единиц автомобильной техники выведены из строя», — сказал представитель экстренных служб.

Кроме того, 28 мая в районе Чернобаевки. ВС России артиллерийским огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.

Ранее командир расчета ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа с позывным «Урал» сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ с личным составом на Сватовском направлении одним термобарическим снарядом. По словам командира расчета, цель удалось поразить с первого выстрела,