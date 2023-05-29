Стало известно об обстреле Брянской области ВСУ ночью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 мая в течение полутора часов обстреливали Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, было атаковано село Чуровичи Климовского района, расположенное в 11 км от границы с Украиной.

Как передает Shot, первый раз беспилотник сбросил неустановленную взрывчатку около полуночи (совпадает с мск). Никто из людей не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный местный КамАЗ

Ближе к часу ночи второй беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил еще один неустановленный боеприпас. В этом случае также обошлось без пострадавших.

27 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг информацию о незаконном проникновении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Климовского района.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» назвал «вбросом» сообщения о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в село Сушаны Брянской области, а также о боях у села Бровничи.

Сообщалось также, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Минобороны РФ на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области.