Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно об обстреле Брянской области ВСУ ночью

Shot: ВСУ полтора часа обстреливали Брянскую область минувшей ночью

close
100%
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 мая в течение полутора часов обстреливали Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, было атаковано село Чуровичи Климовского района, расположенное в 11 км от границы с Украиной.

Как передает Shot, первый раз беспилотник сбросил неустановленную взрывчатку около полуночи (совпадает с мск). Никто из людей не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный местный КамАЗ

Ближе к часу ночи второй беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил еще один неустановленный боеприпас. В этом случае также обошлось без пострадавших.

27 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг информацию о незаконном проникновении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Климовского района.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» назвал «вбросом» сообщения о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в село Сушаны Брянской области, а также о боях у села Бровничи.

Сообщалось также, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Минобороны РФ на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях